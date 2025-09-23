Erdoğan: Soykırım Kadrosu Uluslararası Hukuka Hesap Verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırım kadrosunun uluslararası hukuka hesap vermesinin sağlanması gerektiğini vurguladı ve bunun mutlaka gerçekleşeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:54
Erdoğan: Soykırım Kadrosu Uluslararası Hukuka Hesap Verecek

Erdoğan: Soykırım Kadrosu Uluslararası Hukuka Hesap Verecek

Açıklamanın Özeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada uluslararası hukuk ve hesap verebilirlik vurgusunu öne çıkardı.

"Soykırım kadrosunun uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir. İnşallah bu mutlaka gerçekleşecektir"

Erdoğan'ın ifadesi, sorumluların uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermesi gerektiği çağrısını net biçimde yineledi.

Önem: Açıklama, adalet ve hesap verebilirlik konularını tekrar gündeme taşıyor ve uluslararası hukukun rolüne dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramaphosa: Uluslararası toplum Gazze için derhal harekete geçmeli
2
Türkiye Maarif Vakfı'nın Halep'te Mezuniyet Töreni — Çobanbey ve Azez
3
AB'den Danimarka'ya Destek: Hava Sahasında Dron İhlali Endişesi
4
Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması: 'Uzak Atış' Bilirkişi Raporu Öne çıktı
5
Vali Baydaş: Ayder ve Kaçkar Dağları 'Kaçkar by UTMB'ye Ev Sahipliği Yapacak
6
Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek