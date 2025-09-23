Erdoğan: Soykırım Kadrosu Uluslararası Hukuka Hesap Verecek
Açıklamanın Özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada uluslararası hukuk ve hesap verebilirlik vurgusunu öne çıkardı.
"Soykırım kadrosunun uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir. İnşallah bu mutlaka gerçekleşecektir"
Erdoğan'ın ifadesi, sorumluların uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermesi gerektiği çağrısını net biçimde yineledi.
Önem: Açıklama, adalet ve hesap verebilirlik konularını tekrar gündeme taşıyor ve uluslararası hukukun rolüne dikkat çekiyor.