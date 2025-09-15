Erdoğan: Sudani ile Terörle Mücadelede İşbirliği Sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüşmesinde terörle mücadelede işbirliğinin süreceğini ve ilişkilerin birçok alanda güçlendirileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmede terörle mücadelede işbirliğinin süreceğini vurguladı.

İlişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor

Erdoğan, iki ülke arasında birçok alanda ilişkilerin kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Görüşmede, güvenlik işbirliği ve ortak çabaların devamına ilişkin mesajlar öne çıktı.

Cumhurbaşkanı, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ve bölgesel güvenliğin sağlanması konularında kararlılığın sürdüğünü ifade etti.

