Erdoğan Sudani'yi Kabul Etti: Terörle Mücadele ve Enerji İşbirliği Vurgusu

Erdoğan, Katar'da Sudani ile görüşmesinde Türkiye-Irak ilişkilerinde terörle mücadele, enerji işbirliği ve Kalkınma Yolu Projesi ile ilişkilerin güçlendirileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 19:04
Erdoğan Sudani'yi Kabul Etti: Terörle Mücadele ve Enerji İşbirliği Vurgusu

Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi Katar'da Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Kabulle ilgili bilgilendirme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

Görüşmede Öncelikler ve Hedefler

Kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. Erdoğan, görüşmede terörle mücadelede işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan ayrıca, enerji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Irak ilişkilerinin güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Görüşmede öne çıkan bir diğer başlık ise Kalkınma Yolu Projesi oldu; Erdoğan, bu proje ile iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak açıklamasına göre görüşmede hem ikili hem de bölgesel ve küresel meselelerde işbirliğinin sürdürüleceği mesajı yeniden teyit edildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Mahmud'a: İsrail'e Yaptırımların Artırılması ve Ekonomide Adımların Önemi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'a: Filistin'e Kesintisiz Yardım Çağrısı
3
Türkiye Maarif Vakfı Sofya'da İlk Anaokulunu Açtı
4
Erdoğan Sudani'yi Kabul Etti: Terörle Mücadele ve Enerji İşbirliği Vurgusu
5
Phoenix'te Charlie Kirk anma alanını dağıtan 19 yaşındaki gözaltına alındı
6
Portekiz, Filistin Devleti'nin Tanınmasına Gelecek Hafta Yönelik Adım Atabilir
7
Erdoğan: Türkiye, İsrail Saldırılarının Hedefindeki Ülkelerin Yanında Duracak

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü