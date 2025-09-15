Erdoğan Sudani'yi Kabul Etti: Terörle Mücadele ve Enerji İşbirliği Vurgusu

Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi Katar'da Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Kabulle ilgili bilgilendirme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

Görüşmede Öncelikler ve Hedefler

Kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. Erdoğan, görüşmede terörle mücadelede işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan ayrıca, enerji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Irak ilişkilerinin güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Görüşmede öne çıkan bir diğer başlık ise Kalkınma Yolu Projesi oldu; Erdoğan, bu proje ile iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak açıklamasına göre görüşmede hem ikili hem de bölgesel ve küresel meselelerde işbirliğinin sürdürüleceği mesajı yeniden teyit edildi.