Erdoğan: Suriye Halkı Zaferini Menzile Ulaştıracak

Erdoğan, Suriye halkının eli kanlı rejime karşı kazandığı mücadele sonrası zaferi menziline ulaştıracağına inandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eli kanlı bir rejime karşı mücadeleyi kazanan Suriye halkı inanıyorum ki büyük bedeller ödeyerek elde ettikleri zaferi de inşallah menziline ulaştıracaktır"

Erdoğan, Suriye halkının verdiği mücadelenin önemine işaret ederek, bu sürecin ağır bedeller gerektirdiğini vurguladı.

Vurgu: Cumhurbaşkanı, Suriye halkının kazandığı zaferin kalıcı olması ve hedeflerine ulaşması konusunda inanç belirtti.

