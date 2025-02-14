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Erdoğan: Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Tehditlerine Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine barınma imkanı tanımayacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:01
Erdoğan: Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Tehditlerine Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye için tehdit unsuru oluşturan terör örgütleri konusunda sert mesajlar verdi. Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz için tehdit unsuru olan terör örgütlerine barınma imkanı, yaşama şansı vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki istikrarı korumak adına sürdürdüğü kararlı politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

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