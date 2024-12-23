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Erdoğan: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Türkiye'nin Kararlılığıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:18
Erdoğan: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Türkiye'nin Kararlılığıdır

Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi. Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının her şart altında korunması, Türkiye'nin değişmez çizgisidir. Bundan kesinlikle geri adım atmayacağız," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Stratejisi

Bu açıklamalar, Türkiye'nin Suriye politikası ve bölgedeki stratejik hedefleri açısından önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye, Suriye krizinin başından beri bölgedeki istikrarın sağlanması için çalışmalarını sürdürmekte.

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