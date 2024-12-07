Erdoğan: Suriye Toprakları Savaşa Doymuştur

Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin durumuna dair çarpıcı ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur." diyerek bu bölgede yaşanan çatışmaların artık son bulması gerektiğini vurguladı.

Özgürlük ve Güvenlik Vurgusu

Erdoğan, Suriyeli kardeşlerin özgürlüğü ve güvenliği için gerekenin yapılması gerektiğini belirtirken, "Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği vatanlarında huzurla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir." ifadesiyle bu konuda kararlılık mesajı verdi.