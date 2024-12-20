Erdoğan: Suriyeli Mültecilerin Gönüllü Dönüşü İçin Barınma Sorunu Çözülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Mültecilerle İlgili Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşü için barınma meselesinin acil şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, mülteci dönüşlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğinin altını çizdi.

Barınma ve İş Alanları Oluşturulmalı

Erdoğan, yeni evler ve iş alanlarının hızla oluşturulması gerektiğini belirterek, bu sürecin mülteci ailelerinin geri dönüşünde belirleyici bir faktör olacağını vurguladı. Barınma sorununu halletmeden, gönüllü dönüşlerin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağını belirten Cumhurbaşkanı, ilgili kurumlara bu konuda gerekli çalışmaları başlatmaları talimatını verdi.