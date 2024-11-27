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Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te parti toplantısına başkanlık edecek ve ödül törenine katılacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 06:37
Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısına başkanlık edecek. Toplantının saat 12.00'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Ödül Töreni

Erdoğan, aynı gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne de katılacak. Bu önemli etkinlik, saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

Gündemin yanı sıra bu etkinlikler, Kültür ve Turizm alanındaki önemli katkılar için bir takdir niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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