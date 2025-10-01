Erdoğan: TBMM Gazze Sınavını İftiharla Verdi

Cumhurbaşkanı'nın Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış politika duruşuna ilişkin değerlendirmesinde TBMM'nin gösterdiği tavrı öne çıkardı.

Erdoğan, sözlerinin devamında şunları kaydetti: "(TBMM) Gazze sınavını tarihimize ve milli seciyemize yaraşır biçimde, tam ve eksiksiz şekilde iftiharla vermiştir".

Bu ifadeyle Cumhurbaşkanı, Meclis'in Gazze konusundaki duruşunu ve tutumunu güçlü bir biçimde vurguladı.