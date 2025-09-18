Erdoğan TEKNOFEST 2025'e Katılacağını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın TEKNOFEST 2025'e katılacağını ve Atatürk Havalimanı'nda olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 21:31
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlikte yer alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılacağını duyurdu.

Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılacağını belirtti.

"Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç..."

