Erdoğan TEKNOFEST 2025'e Katılacağını Duyurdu

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlikte yer alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılacağını duyurdu.

Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılacağını belirtti.

"Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç..."