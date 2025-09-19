Erdoğan: TEKNOFEST İstanbul'da 565 bin takım, 1 milyon 200 bin yarışmacı

64 yarışma, 81 il ve 96 ülke katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Bu yıl TEKNOFEST İstanbul'daki 64 farklı yarışmaya 81 ilimizin yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı."

Erdoğan'ın paylaştığı rakamlar, TEKNOFEST'in hem yurt içinde hem de uluslararası alanda geniş bir katılım sağladığını ortaya koyuyor.

64 farklı yarışma, 81 il ve 96 ülke vurgusu, etkinliğin çeşitliliği ve erişim gücünü öne çıkarıyor.