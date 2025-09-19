Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da: Gençler Milli Teknoloji Hamlesinin Taşlarını Döşüyor

Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da gençlerin cesaret ve özgüveniyle milli teknoloji hamlesinin temellerini attığını söyledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:21
Gençlerin eserleri 'büyük ve güçlü Türkiye' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da yaptığı konuşmada gençlerin ülkenin geleceğindeki rolünü ve milli teknoloji hamlesinin önemini vurguladı.

"Gençlerimiz duruşlarıyla, cesaretleriyle, özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor. Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor."

Erdoğan'ın konuşması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirildi.

Konuşmasında gençlere duyduğu güveni ve onların ortaya koyduğu eserlerin Türkiye'nin güçlü yarınları için taşıdığı değeri ön plana çıkardı.

