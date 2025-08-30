Erdoğan: TEKNOFEST'te Mavi Vatan'daki Deniz Gücümüzü Gördük, Yeni Müjdeler Geliyor

Cumhurbaşkanı'nın TEKNOFEST açıklaması ve gelecek vaatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı etkinlikte Türkiye'nin denizlerdeki gücüne vurgu yaptı ve önümüzdeki döneme dair beklentileri paylaştı.

Erdoğan, "TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak" dedi.

Bu sözlerle TEKNOFEST ve Mavi Vatan vurgusunu bir araya getiren Cumhurbaşkanı, yakın dönemde yapılacak teslimatlarımız ve açıklanacak müjdelerimiz mesajını öne çıkardı.

Açıklama, savunma ve teknoloji alanındaki ilerlemelere işaret ederken, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin sürdüğünü gösterdi.