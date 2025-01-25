Erdoğan: Terör Belasına Son Verdikten Sonra Hedeflerimize Koşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'da Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz." diyerek, terörle mücadeleye dair umutlarını dile getirdi.

Konuşmasında, "85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca, inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz." şeklinde vurgulayan Erdoğan, partiye ve Cumhur İttifakı'na güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadıklarını belirtti.

Kardeşlik ve Dayanışma Vurgusu

Erdoğan, kardeşlik hukukunu korudukça ve dayanışma ruhunu güçlendirdikçe daha iyi yerlerde olacaklarına inandığını sözlerine ekledi. Ayrıca, "İftira atarak, çamur atarak üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz. Bu kirli siyasete karşı uyanık olmalıyız." dedi.

Terörle Mücadele ve Hedeflerimiz

Erdoğan, başta terörle mücadele olmak üzere, Türkiye’nin kalkınma iradesini zayıflatmaya çalışanlara karşı kararlılık mesajı verdi. "40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra hedeflerimize ulaşacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizi mutlaka gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Demokrasi ve Güvenlik

Şu ana kadar milletin rotasında siyaset yaptıklarını belirten Erdoğan, "Biz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın mücadelesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kongre Notları

Kongrede, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle müzik yayını yapılmazken, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Salonda çeşitli pankartlar yer aldı ve kongre şehitler için saygı duruşu ile başlatıldı. Erdoğan'ın konuşması, çoğunluğu Çanakkale, Çorum, Elazığ, Siirt, Tekirdağ ve Uşak illerinde eş zamanlı canlı yayında takip edildi.

Kongreye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.