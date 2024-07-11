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Erdoğan: "Terör Devleti hayali gerçekleşmeyecek!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada terörle mücadeleye yönelik önemli mesajlar verdi.Erdoğan, bölgedeki terör yapılanmalarına izin verilmeyeceğinin altını çizerek, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." dedi.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:41
Erdoğan: "Terör Devleti hayali gerçekleşmeyecek!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada terörle mücadeleye yönelik önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." ifadelerini kullanarak, bölgedeki istikrarsızlık yaratma çabalarına karşı sert bir tutum sergiledi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in çatışmayı yayma girişimlerine de değinerek, bu tür adımların sona ermemesi durumunda bölgenin daha büyük çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimlerine de sert bir dille eleştiride bulundu. "Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullanan Erdoğan, bölgedeki istikrarın korunması için tüm taraflara çağrıda bulundu.

RUSYA VE NATO ARASINDAKİ GERİLİM

NATO ile Rusya arasındaki gerilime de değinen Erdoğan, "NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır." dedi. Erdoğan, bu tür bir çatışmanın bölgesel ve küresel güvenliği tehdit edeceğini vurguladı.

ŞİÖ VE BRICS AÇIKLAMASI

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün NATO'ya alternatif olarak görülmediğini belirterek, "Şanghay İşbirliği Örgütü'nün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz." dedi. Ayrıca, BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmediklerini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN MÜTTEFİKLERDEN BEKLENTİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiklerinden Türkiye ile benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemelerini beklediklerini söyledi. "Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur." diyen Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar için müttefiklerinden destek beklediğini belirtti.

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