Erdoğan: Terör Örgütlerinin Suriye'nin Geleceğinde Yeri Yok

Cumhurbaşkanı'ndan uluslararası topluma barış çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur, olamaz. Uluslararası toplum da Suriye'de barış ve istikrar için adımlar atmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Suriye'nin geleceğiyle ilgili net bir duruş sergiledi. Erdoğan, bölgedeki istikrarın sağlanabilmesi için terör unsurlarının dışlanmasının gerektiğini vurguladı.

Mesajında uluslararası aktörlere de çağrı yapan Erdoğan, Suriye'de barış ve istikrar için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Açıklama, bölgedeki siyasi çözüm arayışlarına yönelik uluslararası sorumluluğa dikkat çekti.