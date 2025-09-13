Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' Hedefine Adım Adım İlerliyoruz

Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' hedefinde kararlılık
Cumhurbaşkanı'nın açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz."
Erdoğan, konuşmasında terörle mücadele ve güvenlik konularında kararlılık mesajı verdi. Sözleri, hükümetin belirlediği hedeflere yönelik istikrarlı ilerleyişe vurgu yaptı.
Mesaj, kamuoyuna güven vermeyi amaçlarken, eleştirilere rağmen hedefe doğru adım adım yol alındığını işaret etti. Cumhurbaşkanı'nın ifadesi, politikanın sürekliliğine dikkat çekti.