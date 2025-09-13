Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' Hedefine Adım Adım İlerliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz." dedi.