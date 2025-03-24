Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefine Yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yaklaşıldıkça, istismar malzemeleri ellerinden alınan kimi grupların tepkilerine dikkat çekti. Erdoğan, "Bu tür hezeyanlarına anlaşılan daha çok şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve İstikrar Vurgusu

Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için kararlı adımlar attıklarını ve geçmişte yaşanan istismarların artık geçerli olmadığını vurguladı. Terörle mücadeledeki kararlılığının altını çizen Erdoğan, bu hedefe ulaşmanın Türkiye'nin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.