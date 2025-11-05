Erdoğan: "Terörsüz Türkiye" hedefine yeni bir kavşaktayız — Tezkere ve 2026 bütçesi

Erdoğan: "Terörsüz Türkiye" hedefine yeni bir kavşaktayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda güvenlik, dış politika, tezkere oylaması, 2026 bütçe teklifinin öncelikleri ve gençlere yönelik mesajlar öne çıktı.

Tezkere, güvenlik ve bölgesel yaklaşım

Erdoğan, Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkerenin Meclis’ten büyük bir ittifakla geçtiğini belirterek ana muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edildiğini vurguladı. Türkiye’nin güvenliğini garanti altına alma yanında komşuların huzuruna katkı sağlayan tezkereye destek veren partilere teşekkür etti.

Konuşmasında güvenlik ve dış politika konusundaki yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine giden yolda yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması, sürece destek vermesi, olabilecek en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor."

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası hukuk çerçevesinde bulunduğu her yerde huzurun, barışın ve istikrarın teminatı olduğunu söyledi ve "Türk bayrağı dalgalandığı bütün coğrafyalarda tarih boyunca olduğu gibi daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

CHP eleştirisi ve siyasi değerlendirme

Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi CHP’yi tezkereye karşı çıkmakla eleştirerek partinin argümanlarını ve liderliğe yönelik tenkitlerini paylaştı. Erdoğan, CHP’nin tutarsızlıklarına alışkın olduklarını belirterek eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia eden CHP’nin tezkereye karşı çıktığını gördük... Sayın Özel CHP’nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav veremiyor."

Erdoğan ayrıca, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkenin bekası için kırmızı çizgilerinin net olduğunu, hudut içinde ve sınır ötesinde güvenlik boşluğu bırakılmaması gerektiğini vurguladı: "Tezkerelerin terörsüz Türkiye çalışmalarını zorlaştıran değil, tam tersine süreci kolaylaştıran, destekleyen bir adım olarak görülmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağına inanıyorum."

Komisyon çalışmaları ve diyalog çağrısı

Erdoğan, Meclis çatısı altında sürdürülen çalışmaların önemine işaret ederek DEM Parti milletvekilleriyle Külliye’de yapılan görüşmeyi anımsadı. Ayrıca Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 5 Ağustos’tan itibaren yürüttüğü toplantıların misyonunu yerine getirdiğini ve tüm tarafların dinlenmesinin kıymetli olduğunu söyledi.

Komisyonun hazırlayacağı kapsamlı rapor ve hukuki yol haritasının yol gösterici olacağını belirterek, "Biraz daha cesaretle, biraz daha gayretle, biraz daha özgüvenle Allah’ın izniyle bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız" dedi.

Gençlere ve topluma mesaj

Gençlere seslenen Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katkılarını ve dayanışmayı vurguladı. Ayrıca gençliği, milli değerlere bağlı ve donanımlı bir nesil olarak tanımladı ve geleceğe güvenle bakılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimleri sonrası başlayan dönemin ülkeye istikrar getirdiğini, 23 yılda yapılan hizmet ve yatırımları anlattı; bu süreçte karşılaşılan darbe girişimleri ve terör saldırılarına rağmen hizmet üretildiğini belirtti.

2026 bütçe teklifi: Öncelikler ve rakamlar

Cumhurbaşkanı, 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifini Meclis’e sunduklarını ve bu bütçenin AK Parti hükümetlerinin 24’üncü, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminin 8’inci bütçesi olduğunu söyledi. Bütçenin temel ilkelerini "her vatandaşın kalkınma ve büyümeden adil pay alması" olarak açıkladı.

Erdoğan bütçenin makroekonomik istikrarla uyumlu olduğunu, deprem dışındaki harcamaların kontrol altına alınacağını ve kamu açığının düşürüleceğini belirterek önemli rakamları paylaştı: "2026 yılı bütçesinde giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira, gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz."

Sosyal yardım ve konut desteklerine ilişkin detaylar şöyle aktarıldı: "Sosyal yardım bütçesini 2026 917 milyar liraya çıkarıyoruz... Sosyal konut projelerini desteklemek amacıyla 100 milyar lira kaynak ayırdık."

Enerji desteği ve vatandaşın faturalarına ilişkin Erdoğan, "Halihazırda faturalarda mesken aboneleri için doğal gazda yüzde 43, elektrikte düşük kademede yüzde 57 oranında devletimiz destek veriyor" dedi ve 2026 bütçesinde elektrik ve doğal gaz için 373 milyar lira kaynak öngörüldüğünü açıkladı.

Ailenin korunması, çocukların korunması ve kadının güçlenmesi programlarına önceki yıla göre sırasıyla yüzde 30, yüzde 34 ve yüzde 35 artışlar yapıldığını belirtti. Tarım, eğitim ve sağlık alanlarındaki ödenekleri de paylaştı: tarım sektörüne 190 milyar lira yatırım ödeneği; eğitime 2 trilyon 896 milyar lira; sağlığa 1 trilyon 594 milyar lira.

Mahalli idarelere ayrılan toplam kaynağın 1 trilyon 657 milyar lira olduğunu ve faize ayrılan payın 2002’den 2026’ya düşürüldüğünü vurgulayan Erdoğan, bütçenin 2026 yılında 29 milyar lira faiz dışı fazla vermesinin hedeflendiğini söyledi.

Dış politika, ulusal birlik ve çevre seferberliği

Erdoğan, Filistin ile dayanışma kapsamında Meclis’te görüşülen kararları ve UNRWA’nın Ankara ofisi açılmasına ilişkin gelişmeleri olumlu bulduğunu ifade etti. Ayrıca Cumhur İttifakı’nın birlikteliğini vurgulayarak Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Çevre ve orman seferberliğine de değinen Erdoğan, "Başlattığımız yeşil vatan seferberliğine herkesin destek olmasını bekliyorum" diyerek yılda 550 milyon fidan ve tohum hedefi ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çağrısını yineledi.

Kapanış ve Meclis çalışmalarına davet

Konuşmasını Meclis çalışmalarına başarı dileğiyle sonlandıran Erdoğan, parlamentodan milletvekillerinden koordinasyon içinde azami gayret beklediğini belirtti ve 2026 bütçe teklifinin Meclis süreçlerinden geçeceğine inandığını ifade etti.

Öne çıkan vurgular: "Terörsüz Türkiye" hedefi, tezkereye verilen destek, 2026 bütçe öncelikleri ve gençliğe yapılan yatırım ile yeşil vatan seferberliği çağrısı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TBMM'DE PARTİSİN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU.