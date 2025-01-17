Erdoğan: Terörsüz Türkiye için birlikte hareket etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Kongresi'nde terörle mücadele ve yatırım hamlelerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:24
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için birlikte hareket etmeliyiz

Erdoğan: Terörsüz Türkiye için birlikte hareket etmeliyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde Kadir Has Spor Salonunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Şayet örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapıda gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacaktır” dedi.

Terörle Mücadeleye Dikkat Çekti

Terör belasinin ülkeye verdiği büyük zararları anımsatan Erdoğan, “40 yılı aşkın süredir büyük can kayıplarına ve maddi bedellere mal olan bu tehdidi def etmek için adımlar atıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte önemli mesafeler kaydettik” ifadelerini kullandı.

Şehitlerin hatıralarını özenle koruduklarını belirten Erdoğan, “Cumhur İttifakı'nın tek gayesi, terörsüz Türkiye dönemini başlatmaktır. Bunu başarmak için herkesin katkısına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Yalan ve Provokasyon Uyarısı

Son dönemlerde artan yalan ve provokasyon dolu açıklamalara dikkat çeken Erdoğan, “Bu açıklamaların amacı mevcut iklimi dinamitlemektir. Milletin sinir uçlarına dokunan her türlü habere karşı uyanık olmalıyız” dedi.

Kayseri’ye 459 Milyar Liralık Yatırım

Erdoğan, Kayseri’ye 22 yılda yapılan yatırımları paylaşarak, “Kayseri’ye toplamda 459 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Adalette 5 milyar lira, eğitimde 31 milyar lira, sağlıkta 16 milyar lira gibi çeşitli alanlarda yatırım yapıldı” dedi.

Kayseri'de gerçekleştirilen projeler arasında yeni üniversiteler, spor tesisleri ve sağlık kurumları olduğunu belirten Erdoğan, “Kayseri-Felahiye Yolu ve Himmetdede-Boğazköprü Yolu gibi 12 yeni kara yolu projesi üzerinde çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri Havalimanı’na Yeni Terminal

Kayseri Havalimanı’na yeni terminal binası inşa ettiklerini açıklayan Erdoğan, “Bu yatırım ile yolcu kapasitemiz yıllık 2,5 milyondan 6 milyona çıkmıştır” dedi.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Erdoğan, “Türkiye yüzyılına yakışır bir hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Terörle mücadele için gereken irade ve güç bizde mevcut” diyerek, Kayseri’nin geleceği için el birliğiyle çalışacaklarını vurguladı.

Kongreye katılan isimler arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve diğer AK Parti yöneticileri yer aldı.

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