Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' için karanlık senaryolara karşı hazırlıklıyız

Erdoğan: "Terörsüz Türkiye" hedefine kararlı duruş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ülkenin güvenliği ve istikrarı konusunda net bir mesaj verdi.

Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "(Terörsüz Türkiye) Bu sefer çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz".

Güvenlik ve uyanıklık vurgusu

Erdoğan'ın sözlerinde hazırlıklılık ve kararlılık ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı, hem iç hem de dış kaynaklı tehditlere karşı dikkatli olunacağı mesajını yineledi.

Bu açıklama, hükümetin terörle mücadele ve ulusal güvenlik politikalarındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.