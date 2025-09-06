DOLAR
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' için karanlık senaryolara karşı hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını ve kurulmaya çalışılan tuzaklara düşmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:12
Erdoğan: "Terörsüz Türkiye" hedefine kararlı duruş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ülkenin güvenliği ve istikrarı konusunda net bir mesaj verdi.

Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "(Terörsüz Türkiye) Bu sefer çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz".

Güvenlik ve uyanıklık vurgusu

Erdoğan'ın sözlerinde hazırlıklılık ve kararlılık ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı, hem iç hem de dış kaynaklı tehditlere karşı dikkatli olunacağı mesajını yineledi.

Bu açıklama, hükümetin terörle mücadele ve ulusal güvenlik politikalarındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

