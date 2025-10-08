Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Sabotajlara Karşı Temkinliyiz, Hızlı Hareket Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi için sabotajlara karşı temkinli olduklarını, artan jeopolitik riskler nedeniyle hızlı hareket etme gereğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:32
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Sabotajlara Karşı Temkinliyiz, Hızlı Hareket Edeceğiz

Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Sabotajlara Karşı Temkinliyiz, Hızlı Hareket Edeceğiz

Başkan, artan jeopolitik riskler karşısında tedbir ve hızın önemine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik ve strateji yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinde "(Terörsüz Türkiye)Sabotajlara karşı dikkatli ve temkinliyiz ama jeopolitik risklerin yükseldiği bir dönemde elimizi çabuk tutmamız gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açıklamasında sabırlı ve temkinli davranmanın önemine değinirken, eş zamanlı olarak jeopolitik risklerin yükseldiği bir süreçte karar alma ve uygulamada hızın gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı'nın sözleri, güvenlik önlemleri ile stratejik hamleler arasında denge kurma ihtiyacını ve ülkenin hedefleri doğrultusunda müdahale kabiliyetinin korunmasının önemini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DMM: Eskişehir Beylikova NTE Sahasının ABD'ye Devredileceği İddiası Asılsız
2
Lecornu, Macron ile 'Olası Çözümleri' Görüşecek — Yeni Hükümet İçin Müzakereler
3
Erdoğan: Ana Muhalefetin Reformlara Destek Vermesi 'Günahlarına Kefaret' Olur
4
Gunma'da Markete Giren Ayı 2 Kişiyi Yaraladı
5
YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
6
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Sabotajlara Karşı Temkinliyiz, Hızlı Hareket Edeceğiz
7
Habib-i Neccar Camisi Hatay'da Restorasyonunu Tamamladı — Aralıkta İbadete Açılıyor

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak