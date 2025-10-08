Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Sabotajlara Karşı Temkinliyiz, Hızlı Hareket Edeceğiz

Başkan, artan jeopolitik riskler karşısında tedbir ve hızın önemine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik ve strateji yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinde "(Terörsüz Türkiye)Sabotajlara karşı dikkatli ve temkinliyiz ama jeopolitik risklerin yükseldiği bir dönemde elimizi çabuk tutmamız gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açıklamasında sabırlı ve temkinli davranmanın önemine değinirken, eş zamanlı olarak jeopolitik risklerin yükseldiği bir süreçte karar alma ve uygulamada hızın gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı'nın sözleri, güvenlik önlemleri ile stratejik hamleler arasında denge kurma ihtiyacını ve ülkenin hedefleri doğrultusunda müdahale kabiliyetinin korunmasının önemini ortaya koyuyor.