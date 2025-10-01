Erdoğan: Terörün Sona Ermesi ve Kardeşliğin Güçlenmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün sona ermesi ve kardeşliğin güçlendirilmesinin hedef olduğunu, tüm adımların yalnızca bu amaca yönelik atıldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:39
Cumhurbaşkanı'nın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada ülkenin önceliklerini ve yürütülen politikaların hedefini net bir dille ifade etti.

"Hedefimiz terörün bitmesi, kardeşliğin kuvvetlendirilmesidir. Adımlarımızı sadece ve sadece bu hedefe yönelik atıyoruz"

Erdoğan, açıklamasında terörle mücadelenin ve toplumsal dayanışmanın siyasetin merkezinde yer aldığını belirtti ve uygulanan politikaların bu hedef doğrultusunda şekillendiğini vurguladı.

Hedefin kesinliği üzerinde duran Cumhurbaşkanı, atılan adımların istikrar, güvenlik ve birlik için planlandığını ifade etti.

