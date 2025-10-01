Erdoğan: Terörün Sona Ermesi ve Kardeşliğin Güçlenmesi

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada ülkenin önceliklerini ve yürütülen politikaların hedefini net bir dille ifade etti.

"Hedefimiz terörün bitmesi, kardeşliğin kuvvetlendirilmesidir. Adımlarımızı sadece ve sadece bu hedefe yönelik atıyoruz"

Erdoğan, açıklamasında terörle mücadelenin ve toplumsal dayanışmanın siyasetin merkezinde yer aldığını belirtti ve uygulanan politikaların bu hedef doğrultusunda şekillendiğini vurguladı.

Hedefin kesinliği üzerinde duran Cumhurbaşkanı, atılan adımların istikrar, güvenlik ve birlik için planlandığını ifade etti.