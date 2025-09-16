Erdoğan: TOKİ'nin 81 İlde Arazi ve Arsa Çalışmaları Sürüyor

Detaylar önümüzdeki ay halka açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin 81 ilde yürüttüğü arazi ve arsa araştırması, proje çalışması ve maliyet belirleme süreçlerinin devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, çalışmalarda gelinen aşamanın yakından takip edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"TOKİ'nin 81 ilde arazi ve arsa araştırması, proje çalışması ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları halkımızla paylaşacağız"

Önümüzdeki ay yapılacak açıklamanın, çalışmaların kapsamı ve maliyet hesaplamalarına ilişkin detayları içereceği ifade edildi. Süreçle ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulmaya devam edecek.