Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Yatırım ve Savunma Sanayisi Öne Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmede ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 00:01
Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Yatırım ve Savunma Sanayisi Öne Çıkıyor

Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da Bir araya Geliyor

Görüşmenin öncelikli başlıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmede; ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.

Yetkililer, görüşmenin iki ülke ilişkilerinde ekonomik ve güvenlik bağlamında önemli mesajlar içereceğini belirtiyor. Görüşme, taraflar arasında mevcut işbirliklerinin değerlendirilmesi ve yeni adımların tartışılması açısından kritik bir zemin oluşturacak.

Ticaret, yatırım ve savunma sanayisi konuları, görüşmenin merkezinde yer alacak başlıca gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpıştı: 12 Yaralı
2
Bursa'da 'Sağlıkta Su ve Önemi' Konferansı: Su Tasarrufu ve Kuraklık Uyarısı
3
İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Tutuklama
4
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Doğankent'te 8 Kişi Kurtarıldı
5
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi
6
Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Savunma ve Bölgesel Barış

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek