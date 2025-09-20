Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Yatırım ve Savunma Sanayisi Öne Çıkıyor

Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da Bir araya Geliyor

Görüşmenin öncelikli başlıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmede; ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.

Yetkililer, görüşmenin iki ülke ilişkilerinde ekonomik ve güvenlik bağlamında önemli mesajlar içereceğini belirtiyor. Görüşme, taraflar arasında mevcut işbirliklerinin değerlendirilmesi ve yeni adımların tartışılması açısından kritik bir zemin oluşturacak.

Ticaret, yatırım ve savunma sanayisi konuları, görüşmenin merkezinde yer alacak başlıca gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.