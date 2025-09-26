Erdoğan: Trump Buluşması Gazze'de Kalıcı Barış İçin Önemli

Erdoğan, görüşmenin Gazze'deki katliamları sonlandırma iradesini ortaya koyduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı değerlendirmede görüşmenin önemine işaret etti.

Erdoğan şöyle dedi: "Gazze'deki katliamları sonlandırma iradesinin ortaya konulması açısından buluşma çok önemliydi. Sayın Trump Gazze'de kalıcı barışın gerekliliğini ifade etti"

Görüşme, bölgedeki insani krize ve barış çabalarına ilişkin umutları güçlendirdiğini belirtiyor.