Erdoğan: Trump Buluşması Gazze'de Kalıcı Barış İçin Önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Trump ile buluşmayı Gazze'deki katliamları sonlandırma ve kalıcı barış gerekliliğinin vurgulanması açısından önemli buldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:04
Erdoğan: Trump Buluşması Gazze'de Kalıcı Barış İçin Önemli

Erdoğan: Trump Buluşması Gazze'de Kalıcı Barış İçin Önemli

Erdoğan, görüşmenin Gazze'deki katliamları sonlandırma iradesini ortaya koyduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı değerlendirmede görüşmenin önemine işaret etti.

Erdoğan şöyle dedi: "Gazze'deki katliamları sonlandırma iradesinin ortaya konulması açısından buluşma çok önemliydi. Sayın Trump Gazze'de kalıcı barışın gerekliliğini ifade etti"

Görüşme, bölgedeki insani krize ve barış çabalarına ilişkin umutları güçlendirdiğini belirtiyor.

