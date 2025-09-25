Erdoğan: Trump'ın Her İki Döneminde de Türkiye-ABD İlişkilerinde Farklı Süreç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Washington değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilere dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

"Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz"

Erdoğan, bu sözlerle Trump dönemlerinin her iki aşamasında da ikili ilişkilerde değişkenlik ve farklı dinamiklerin görüldüğünü ifade etti.

Bu açıklama, Türkiye-ABD ilişkilerinin güncel seyrine dair tartışmaları yeniden öne çıkarırken, dış politika gündeminde takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.