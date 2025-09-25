Erdoğan: Trump'la F-35, F-16 ve Halk Bankası konularını etraflıca görüşeceğiz
Görüşme beklentisi ve öncelikli başlıklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yapacağı görüşmede aralarındaki ilişkilerin tüm boyutlarını ele alma fırsatı bulacaklarına inandığını belirtti.
(Trump'la) Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum
Erdoğan'ın sözleri, özellikle F-35, F-16 ve Halk Bankası başlıklarının görüşme gündeminde önemli yer tutacağını gösteriyor. Açıklama, iki ülke arasındaki güvenlik ve ekonomik ilişkilerin ayrıntılı şekilde ele alınacağı mesajını veriyor.