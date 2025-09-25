Erdoğan: Trump'la F-35, F-16 ve Halk Bankası konularını etraflıca görüşeceğiz

Erdoğan, Trump'la F-35, F-16 ve Halk Bankası başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarını etraflıca görüşme fırsatı bulacaklarına inandığını açıkladı.