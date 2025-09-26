Erdoğan: Trump'la Gazze'de 'Önce Ateşkes, Sonra Kalıcı Barış' Anlayışı Oluştu

Görüşmenin ana teması ateşkes ve kalıcı barış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile yapılan görüşmenin odak noktasının Gazze ve Filistin'in tamamında barış sağlanması olduğunu vurguladı.

Erdoğan, görüşmeye dair şu ifadeyi kullandı: "(Trump'la görüşme) Gazze'de ve Filistin'in tamamında önce ateşkese, sonra kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık. Orada bir anlayış birliği oluştu"

Önce ateşkes ardından kalıcı barış hedefinin paylaşıldığını belirten Erdoğan, taraflar arasında bir anlayış birliği oluştuğunu ifade etti.