Erdoğan: Trump'la Gazze Toplantısı 'Çok çok verimli' — Sonuç bildirgesi bekleniyor

Erdoğan, New York'ta Trump'la yapılan Gazze toplantısını 'Çok çok verimli' diye niteledi; sonuç bildirgesinin kısa süre içinde açıklanacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 00:52
New York'ta basın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta düzenlenen Gazze Konulu Bölgesel Toplantı sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, toplantıya ilişkin olarak, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiklerini hatırlattı ve toplantıyı "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik." sözleriyle nitelendirdi.

Gazze Zirvesi'nde barış ve siviller için somut adımlar beklenip beklenmediği yönündeki soruya Erdoğan, "Sonuç bildirgesi herhalde biraz sonra açıklanır. Gerek Sayın Trump'ın gerek Sayın Temim'in (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani) yapacağı açıklamalarla bu akşamki toplantının sonuç bildirgesi ortaya çıkar ve çok çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik." yanıtını verdi.

Bir soru üzerine Erdoğan, "Ben memnunum. Sonucu da hayrolsun." dedi. Açıklamalar, Türkevi önünde yapılan basın toplantısı sırasında kaydedildi.

