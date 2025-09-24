Erdoğan: Türkiye-AB İlişkilerini İlerletmede Mekanizmalar Hemen Çalıştırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin AB ile ilişkileri ilerletmede kararlı olduğunu ve mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:27
Görüşmede işbirliği ve ilerleme mesajı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen görüşmede Türkiye'nin AB ile ilişkileri ilerletmede kararlı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, ilişkilerde somut adımların atılmasının önemine dikkat çekerek, gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını belirtti.

Mesajlarında işbirliği ve diyalog çağrısı yapan Cumhurbaşkanı, sürecin hızlandırılmasının iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.

