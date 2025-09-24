Erdoğan: Türkiye-AB İlişkilerini İlerletmede Mekanizmalar Hemen Çalıştırılmalı

Görüşmede işbirliği ve ilerleme mesajı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen görüşmede Türkiye'nin AB ile ilişkileri ilerletmede kararlı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, ilişkilerde somut adımların atılmasının önemine dikkat çekerek, gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını belirtti.

Mesajlarında işbirliği ve diyalog çağrısı yapan Cumhurbaşkanı, sürecin hızlandırılmasının iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.