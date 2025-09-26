Erdoğan: Türkiye-ABD Ticarette 100 Milyar Dolar Hedefi

Potansiyel ve liderlerin rolü vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Türkiye-ABD) ticaret hacminin potansiyelinin ortada olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin önemine işaret etti.

Erdoğan, ticaretin geliştirilmesine yönelik hedefi açıklayarak 100 milyar dolarlık ticaret hedefimiz olduğunu ifade etti.

Liderler olarak bunu harekete geçirecek politik iradeye sahibiz ifadesiyle, bu hedefe ulaşma konusunda üst düzey siyasi kararlılığı vurguladı.

Açıklama, Türkiye-ABD ticaret gündeminde 100 milyar dolar hedefinin önemini bir kez daha öne çıkardı.