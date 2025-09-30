Erdoğan: Türkiye adil ve kalıcı barış için sürece katkı verecek

Açıklama ve taahhüt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi amacıyla Türkiye'nin rolünü sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz"

Erdoğan'ın sözleri, Ankara'nın diplomatik çabalara devam edeceğine dair net bir taahhüt olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin katkı verme kararlılığı haberin ana başlığı olarak öne çıkıyor.