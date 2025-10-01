Erdoğan: Türkiye Egemenliği Pazarlık Konusu Değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenlik duruşunu güçlü biçimde savundu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz"

Erdoğan'ın bu ifadeleri, devletin dış baskılara karşı kararlılığını ve egemenlik ilkelerine bağlılığını öne çıkardı.

Mesaj, hem iç hem de dış siyaset perspektifinde Türkiye'nin tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.