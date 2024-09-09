Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Güçlenerek Yükselecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Açıklamaları
Son yapılan basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin mevcut zorlu süreçten güçlenerek çıkacağına ve uluslararası arenada daha üst liglere yükseleceğine dair güven verdi.
Gelecek Vizyonu
Erdoğan, "Türkiye ekonomisi bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak, çok farklı bir lige yükselecektir" diyerek, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olduğunu vurguladı.
Hükümetin uyguladığı politikalar sayesinde ülkenin ekonomik yapısının daha da sağlam hale geleceğini belirten Erdoğan, bu sürecin sonunda Türkiye'nin pek çok alanda öncü konumuna ulaşacağına inandığını ifade etti.