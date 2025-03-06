Erdoğan: Türkiye Güvenlikte Zafiyet Yaşamıyor, Sebebi Uzak Görüşlü Adımlarımızdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğinin, atılan uzak görüşlü adımlar sayesinde sağlandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:06
Erdoğan: Türkiye Güvenlikte Zafiyet Yaşamıyor, Sebebi Uzak Görüşlü Adımlarımızdır

Erdoğan'dan Güvenlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin maruz kaldığı ihanetler ve saldırılara rağmen güvenlik noktasında zaafiyet yaşamadığını vurguladı. Türkiye'nin bu dengeyi korumasının arkasında yatan nedenlerin, zamanında alınan uzak görüşlü adımlar olduğunu belirtirken, ülkenin güvenliği için atılan adımların önemini bir kez daha anlattı.

Uzak Görüşlü Politikalar

Erdoğan, güvenlik stratejilerinin, Türkiye'yi zayıf düşürmeye çalışan unsurlara karşı ne denli etkili olduğunu ve bu süreçte kararlılıkla devam edilen politikaların kendini nasıl gösterdiğini ifade etti. Ülkemizin güvenliğini sağlamada gösterilen çabaların, ulusal birlik ve beraberliği güçlendirdiğine dikkat çekti.

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