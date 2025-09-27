Erdoğan: Türkiye Her Kesimle Barış, İstikrar ve Adalet İçin Görüşür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hiçbir kompleksi olmadan tarihine yakışır şekilde barış, istikrar, huzur ve adalet için her kesimle görüşebilen bir aktördür.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:53
Erdoğan: Türkiye Her Kesimle Barış, İstikrar ve Adalet İçin Görüşür

Erdoğan: Türkiye Her Kesimle Barış, İstikrar ve Adalet İçin Görüşür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgusu: Tarihe yakışır aktörlük

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ülkenin duruşunu ve diyalog kararlılığını özetledi.

"Türkiye hiçbir kompleksi olmadan tarihine, büyüklüğüne yakışır şekilde barış, istikrar, huzur ve adalet için çalışan her kesimle görüşebilen bir aktördür."

Erdoğan'ın sözleri, barış, istikrar, huzur ve adalet önceliklerine ve Türkiye'nin bağımsız aktör kimliğine dikkat çekiyor.

Bu ifadeler, Cumhurbaşkanı'nın ülkenin çıkarları doğrultusunda farklı kesimlerle görüşme anlayışını ve diplomatik yaklaşımını vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Minibüs Belediye Otobüsüne Çarptı: 25 Kişi Hafif Yaralandı
2
Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi İşlevini Yitirdi — Bosphorus Diplomasi Forumu
3
Abdulcelil Güven yeniden seçildi: Öz Finans İş İstanbul Anadolu Bölge Başkanı
4
Kan Kanserlerinde CAR-T ve Kök Hücreyle Uzayan Yaşam Süresi
5
Bakan Güler: Türk Donanması ve Milli Gemilerle Yeni Altın Çağa
6
Balıkesir Kepsut'ta kaza sonrası orman yangını — Havadan ve karadan müdahale
7
Ekinci ve Gümrükçü New York'ta BM 80. Genel Kurulu'nda Temaslarda

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı