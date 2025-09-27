Erdoğan: Türkiye Her Kesimle Barış, İstikrar ve Adalet İçin Görüşür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgusu: Tarihe yakışır aktörlük
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ülkenin duruşunu ve diyalog kararlılığını özetledi.
"Türkiye hiçbir kompleksi olmadan tarihine, büyüklüğüne yakışır şekilde barış, istikrar, huzur ve adalet için çalışan her kesimle görüşebilen bir aktördür."
Erdoğan'ın sözleri, barış, istikrar, huzur ve adalet önceliklerine ve Türkiye'nin bağımsız aktör kimliğine dikkat çekiyor.
Bu ifadeler, Cumhurbaşkanı'nın ülkenin çıkarları doğrultusunda farklı kesimlerle görüşme anlayışını ve diplomatik yaklaşımını vurguluyor.