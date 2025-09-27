Erdoğan: Türkiye Her Kesimle Barış, İstikrar ve Adalet İçin Görüşür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hiçbir kompleksi olmadan tarihine yakışır şekilde barış, istikrar, huzur ve adalet için her kesimle görüşebilen bir aktördür.