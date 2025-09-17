Erdoğan: Türkiye Kendi Oyununu Kurma Kudretine Sahip

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ülkenin bağımsız duruşunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye'nin hem iç politika hem de bölgesel alanda bağımsız hareket edebilme kapasitesine dikkat çekti.

"Bugün Türkiye, hem içeride hem bölgesinde kendi oyununu kurma ve bunu kimin ne dediğine bakmadan uygulama kudretine sahip bir ülkedir" ifadesini kullanan Erdoğan, ülkenin karar alma süreçlerindeki özgüveni ön plana çıkardı.

Erdoğan'ın bu sözleri, Türkiye'nin dış politika ve güvenlik yaklaşımında bağımsız bir rota izlediği mesajını güçlendirdi. Açıklama, yönetimin ulusal çıkarları koruma ve kararlı adımlar atma niyetini yansıtıyor.

Vurgu, ulusal öz güven ve stratejik özerklik üzerine. Bu söylem, hem yurt içinde hem de uluslararası arenada Türkiye'nin tercihlerini belirleme iradesine işaret ediyor.