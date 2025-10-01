Erdoğan: Türkiye'nin Tek Meşruiyet Kaynağı 'Aziz Milletimizin Tertemiz İradesi'

Erdoğan: Türkiye'nin Tek Meşruiyet Kaynağı Milletin İradesi

Açıklamanın Özeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ülkenin yönetim meşruiyeti hakkında net bir mesaj verdi.

"Türkiye’de tek bir meşruiyet kaynağı vardır, o da aziz milletimizin tertemiz iradesidir" dedi.

Erdoğan'ın bu ifadesi, millet iradesinin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü vurguladı. Sözleri, kamuoyuna güçlü bir hatırlatma niteliği taşıdı.

Bu açıklama, siyasi ve toplumsal tartışmalarda meşruiyet kavramının merkezine milletin iradesini koyduğunu bir kez daha gösterdi.