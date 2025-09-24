Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna Barışına Azami Gayret Gösteriyor

Erdoğan'dan Macron'a barış mesajı

İstanbul müzakerelerinde "sonuç odaklı" yaklaşım vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a, Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini iletti.

Erdoğan, İstanbul'daki müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti. Görüşmede barış çabalarının hızlandırılmasının önemi vurgulandı.

Taraflara ve uluslararası aktörlere yönelik diplomasinin sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolüne devam etme niyetini dile getirdi.