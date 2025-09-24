Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna Barışına Azami Gayret Gösteriyor

Erdoğan, Macron'a Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barışına azami gayret gösterdiğini ve İstanbul'daki müzakereleri sonuç odaklı ilerletmek istediklerini bildirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:35
Erdoğan'dan Macron'a barış mesajı

İstanbul müzakerelerinde "sonuç odaklı" yaklaşım vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a, Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini iletti.

Erdoğan, İstanbul'daki müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti. Görüşmede barış çabalarının hızlandırılmasının önemi vurgulandı.

Taraflara ve uluslararası aktörlere yönelik diplomasinin sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolüne devam etme niyetini dile getirdi.

