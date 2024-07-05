Erdoğan: "Türkiye, terörle mücadelede yalnız bırakılıyor"

Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği'ne Mark Rutte'nin gelmesinin ardından ikili ilişkilerin iyi olmasının Türkiye'nin NATO içerisindeki sorunlarının çözümüne katkı sağlayabileceğini ifade etti. Rutte'nin Türkiye'ye olumlu yaklaştığını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin NATO'dan beklentilerini her fırsatta dile getiriyoruz. İttifakın birliğinin, insicamının güçlendirilmesi, dayanışma ruhunun korunması ve zenginleştirilmesi önemlidir." dedi.

Erdoğan, NATO'nun terörle mücadelede Türkiye'ye yeterince destek vermemesini eleştirerek, "Türkiye, yıllardır terörle ayrımsız mücadele etmektedir. Bu mücadelede müttefiklerimizin bizi, NATO'nun birliktelik ruhuna aykırı olarak yalnız bırakmaları, hatta terörist yapılanmalara cesaret veren tutum sergilemeleri üzücüdür." ifadelerini kullandı.

3. Dünya Savaşı ve Barış Umutları

Erdoğan, NATO ve Rusya'nın 3. Dünya Savaşı ile ilgili açıklamalarına değinerek, bazı Batılı ülkelerin ve kesimlerin bu durumu körüklediğini belirtti. Erdoğan, "Silah tüccarlarının da pazarı Batı. Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Putin, barıştan yana olduğunu son açıklamalarında söyledi." dedi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin arabuluculuk rolünü sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail ve Kıbrıs Sorunu

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Kıbrıs Rum kesiminin askeri ve lojistik üs olarak kullanılması konusuna da değinen Erdoğan, İsrail'e yönelik Batılı ülkelerin baskı yapmasının şart olduğunu söyledi. Erdoğan, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde de İsrail'in saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ekonomideki Gelişmeler ve Enflasyonla Mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomideki iyileşme sürecine ilişkin bilgi verdi. Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin yaklaşık 145 milyar dolar olduğunu ve swap hariç rezervlerin 10 milyarın üzerine çıktığını belirtti. Erdoğan, "Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek. Biz inanıyoruz. Bu hedefler başlangıçta iddialı göründü ama hedefleri başaracağımıza gerçekten samimi bir şekilde inanıyoruz. Programımız çalışıyor." dedi.

CHP'li Belediyelerdeki Atamalar ve Usulsüzlükler

Erdoğan, CHP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlük ve atamalara ilişkin eleştirilerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddiaları reddetmesine karşın, birçok belediyede yolsuzlukların olduğunu belirtti. Erdoğan, "Kimse milletimizden gerçekleri gizleyemez. Kimse PR çalışmalarıyla, reklamlarla, sanal alem oyunlarıyla milletin gözü önüne tozpembe perdeler çekemez. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır." ifadelerini kullandı.

Siyasette Yumuşama ve KKTC Ziyareti

Erdoğan, siyasette yumuşama sürecinde CHP Genel Başkanını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gitmeye davet ettiklerini ancak kendilerinin kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladıklarını belirtti. Erdoğan, KKTC'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte gitmeyi planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin iç ve dış politikasında önemli mesajlar verirken, ekonomideki iyileşme sürecine dair umutlu bir tablo çizdi.