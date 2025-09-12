Erdoğan: Türkiye Yüzyılı İlim, Kültür ve Sanatla Şekillenecek

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilim, kültür ve sanat erbabının eserleriyle şekilleneceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:16
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı İlim, Kültür ve Sanatla Şekillenecek

Erdoğan: Türkiye Yüzyılı İlim, Kültür ve Sanatla Şekillenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin gelecek vizyonunda kültür ve sanatın merkezî rol oynayacağını belirterek kararlı ilerleme mesajı verdi.

Vizyon ve vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kararlı adımlarla yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı öyle inanıyorum ki ilim, kültür ve sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir."

Türkiye Yüzyılı hedefinin, ilim, kültür ve sanat alanlarında üretilen eserlerle somutlaşacağına dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklaması, kültür ve sanat politikalarına dair beklentileri ve bu alanlardaki öncelikleri yeniden gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı
2
DEM Parti: 12 Eylül'ün 45'inci Yılında 'Darbe Anayasasından Kurtulma' Çağrısı
3
Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi — 3 işletme geçici kapatıldı, 2 gözaltı
4
Afyonkarahisar'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek
5
Trump açıkladı: Charlie Kirk suikast zanlısı gözaltında
6
158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak