Erdoğan: Türkiye Yüzyılı İlim, Kültür ve Sanatla Şekillenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin gelecek vizyonunda kültür ve sanatın merkezî rol oynayacağını belirterek kararlı ilerleme mesajı verdi.

Vizyon ve vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kararlı adımlarla yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı öyle inanıyorum ki ilim, kültür ve sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir."

Türkiye Yüzyılı hedefinin, ilim, kültür ve sanat alanlarında üretilen eserlerle somutlaşacağına dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklaması, kültür ve sanat politikalarına dair beklentileri ve bu alanlardaki öncelikleri yeniden gündeme taşıdı.