Erdoğan: Türkler, Kürtler ve Araplar ile Ortak Gelecek İnşa Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkler, Kürtler ve Araplar'ın ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuru ile istikbali birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ortak Gelecek Vurgusu

Birlik ve ortak tarih mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkler, Kürtler ve Araplar arasındaki birlik ve ortak gelecek teması üzerine net bir mesaj verdi.

Erdoğan'ın sözleri: "Tıpkı on asır önce olduğu gibi Türkler, Kürtler ve Araplar olarak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla istikbali birlikte inşa edeceğiz"

Bu ifade ile ortak tarih ve ortak gelecek tasavvurunun önemine dikkat çekildi ve birlikte hareket etmenin gerekliliği vurgulandı.

Mesaj, farklı kimliklerin bir arada yaşamı ve ortak bir istikbal hedefi etrafında birleşmesi çağrısını içeriyor.

