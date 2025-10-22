Erdoğan Umman'a Geldi: Maskat'ta Resmi Karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TRK' uçağıyla Maskat'a geldi. Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve üst düzey heyet tarafından Özel Sultanlık Havaalanı'nda karşılandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:34
Erdoğan Umman'a Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 'TRK' uçağıyla Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'a geldi.

Karşılama

Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ile elçilik personeli tarafından karşılandı.

Heyet

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a geldi.

Uçuş ve Program

Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılanacak ve onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılacak.

