Erdoğan Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı kıldı, vatandaşlarla sohbet etti ve Haliç Kongre Merkezi'ndeki tanıtım törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:10
Gündem: Namaz, Vatandaş Sohbeti ve Tanıtım Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Camide namazını kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.

