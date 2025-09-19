Erdoğan Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Gündem: Namaz, Vatandaş Sohbeti ve Tanıtım Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Camide namazını kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.