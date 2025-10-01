Erdoğan: Vatan, Bayrak ve Cumhuriyetin Muhafazasında 'Biriz, Beraberiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan, bayrak ve Cumhuriyetin korunmasında birlik çağrısı yaptı: "Vatanımız, bayrağımız, mukaddes değerlerimizle, özellikle Cumhuriyetimizin muhafaza ve müdafaasında aynı şekilde hepimiz biriz, beraberiz".

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:24
Erdoğan'dan Birlik ve Dayanışma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin birliği ve ortak değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında vatan, bayrak ve mukaddes değerler vurgusunu öne çıkararak toplumun tüm kesimlerine birlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözleri

"Vatanımız, bayrağımız, mukaddes değerlerimizle, özellikle Cumhuriyetimizin muhafaza ve müdafaasında aynı şekilde hepimiz biriz, beraberiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu çağrı, Cumhuriyetimizin muhafaza ve müdafaası teması etrafında birlik ve dayanışma çağrısı olarak öne çıktı. Erdoğan'ın sözleri, ulusal değerlerin korunmasına yönelik ortak kararlılığın altını çizdi.

