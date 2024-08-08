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Erdoğan ve Al Sani Görüşmesi: İsrail’in Saldırılarına Dikkat Çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile yaptığı görüşmede, İsrail'in saldırganlıklarına karşı uluslararası mücadelenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:58
Erdoğan ve Al Sani Görüşmesi: İsrail’in Saldırılarına Dikkat Çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme esnasında, iki lider dünya gündeminde dikkat çekici konuları ele aldı.

Görüşmenin Detayları

Al Sani, Külliye kapısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Baş başa yapılan görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin içeriği hakkında bilgiler verildi.

Bölgesel Gelişmeler ve İsrail'in Saldırıları Üzerine Değerlendirme

Erdoğan, görüşme sırasında İsrail’in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast girişiminin, ateşkese yönelik niyetlerin bulunmadığını gösterdiğini ifade etti. Türkiye'nin kalıcı barış için çabalarına devam ettiğini belirten Erdoğan, Katar ile bu bağlamda işbirliğini güçlendirme arzusunda olduğunu vurguladı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in hem Filistin hem de Lübnan’daki eylemlerinin gerilimi artırdığını ve bu saldırganlıkların sona ermesi için uluslararası toplumdan etkili önlemler beklediğini dile getirdi.

Türkiye-Katar İlişkilerinin Güçlenmesi

Görüşmede, Türkiye'nin Katar ile olan ekonomik, siyasi, askeri, ticari ve kültürel ilişkilerini daha da ileri seviyelere taşımaya kararlı olduğunun altını çizen Erdoğan, iki ülkenin arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi için atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

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