Erdoğan ve Aliyev, COP29 Zirvesi'nde Görüştü

Erdoğan ve Aliyev, COP29 Zirvesi'nde Tarihi Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) nedeniyle Bakü'de bir araya gelen liderler, iklim değişikliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

Kapalı Basın Toplantısı

Zirvenin yapıldığı alanda gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmeye katılanlar arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı. Ayrıca her iki ülkeden birçok yetkili de toplantıda hazır bulundu.

Bu önemli görüşme, BM İklim Zirvesi çerçevesinde ikili ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.