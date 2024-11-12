Erdoğan ve Aliyev, İkili İlişkileri Güçlendirme Kararlılığını Teyit Etti

Erdoğan ve Aliyev İkili İlişkilerini Geliştirme Taahhüdünde Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri daha ileri götürme iradesini karşılıklı olarak teyit etti.

Görüşme Detayları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Bakü'de Aliyev ile bir araya geldi.

Toplantıda, iki lider Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkileri daha ileri götürme konusundaki kararlılıklarını yineledi. Erdoğan, görüşmede Aliyev'e COP29'daki ev sahipliği için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.